Nike Sportswear Club
男子冬季款摇粒绒长裤
¥599
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club 男子冬季款摇粒绒长裤采用柔软面料，助你在寒冷天气中畅享温暖。 裤管口搭配松紧抽绳和栓扣，可供自主调节贴合度。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FZ0900-010
其他细节
- 轻盈摇粒绒面料，内外皆具柔软触感，塑就温暖舒适感受
- 采用标准版型设计，塑就休闲运动风范
产品细节
- 左口袋上绣有 Nike Futura 标志
- 插手口袋
- 后身按扣口袋，营造安全收纳空间
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
