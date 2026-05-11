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Nike Sportswear Club
男子刺绣柔软纯棉短袖T恤
15% 折让
Nike Sportswear Club 男子短袖T恤采用日常棉料，结合经典版型设计，穿上即可畅享非凡舒适感受。胸前饰有 Futura 刺绣标志，彰显经典 Nike 风范。
- 显示颜色： 深队红
- 款式： AR4999-613
Nike Sportswear Club
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出众单品，日常佳选
Nike Sportswear Club 男子短袖T恤采用日常棉料，结合经典版型设计，穿上即可畅享非凡舒适感受。胸前饰有 Futura 刺绣标志，彰显经典 Nike 风范。
其他细节
- 经典T恤版型，塑就休闲风范
- 日常棉料，柔软轻盈
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 深队红
- 款式： AR4999-613
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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