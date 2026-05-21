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Nike Sportswear Club 男子刺绣柔软纯棉短袖T恤 - 深藏青/白色

Nike Sportswear Club

男子刺绣柔软纯棉短袖T恤

25% 折让

Nike Sportswear Club 男子短袖T恤采用日常棉料，结合经典版型设计，穿上即可畅享非凡舒适感受。胸前饰有 Futura 刺绣标志，彰显经典 Nike 风范。


  • 显示颜色： 深藏青/白色
  • 款式： AR4999-410

Nike Sportswear Club

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出众单品，日常佳选

Nike Sportswear Club 男子短袖T恤采用日常棉料，结合经典版型设计，穿上即可畅享非凡舒适感受。胸前饰有 Futura 刺绣标志，彰显经典 Nike 风范。

其他细节

  • 经典T恤版型，塑就休闲风范
  • 日常棉料，柔软轻盈

产品细节

  • 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
  • 面料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青/白色
  • 款式： AR4999-410

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