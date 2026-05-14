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Nike Sportswear Club
男子加绒长裤
31% 折让
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此配色当前无货
Nike Sportswear Club 男子加绒长裤简约休闲，彰显经典风范。采用标准版型，搭配罗纹裤管口，在鞋子上方稳固贴合。加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑。
- 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/白色
- 款式： IF0700-063
Nike Sportswear Club
31% 折让
Nike Sportswear Club 男子加绒长裤简约休闲，彰显经典风范。采用标准版型，搭配罗纹裤管口，在鞋子上方稳固贴合。加绒针织面料，内里柔软非凡，表面触感顺滑。
产品细节
- 雪尼尔绒线标志
- 插手口袋
- 背面按扣口袋，可供安全储物
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）：100% 棉。后片口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/白色
- 款式： IF0700-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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