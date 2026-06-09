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Nike Sportswear Club
男子学院风法式毛圈短裤
¥399
Nike Sportswear Club 男子学院风法式毛圈短裤采用法式毛圈面料，结构感十足，经典舒适。
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： IX4988-063
Nike Sportswear Club
¥399
Nike Sportswear Club 男子学院风法式毛圈短裤采用法式毛圈面料，结构感十足，经典舒适。
产品细节
- 插手口袋与背面口袋
- 弹性腰部设计搭配抽绳
- 面料：58% 棉/23% 粘纤/19% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 调色暗灰
- 款式： IX4988-063
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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