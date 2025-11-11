 
Nike Sportswear Club 男子法式毛圈圆领运动衫 - 调色暗灰

¥449
调色暗灰
绿古色

Nike Sportswear Club 男子法式毛圈圆领运动衫，以柔软舒适质感诠释久经考验的经典设计。法式毛圈面料，塑就百搭叠搭之选；加固肩部接缝和罗纹细节设计，提升耐穿性。


产品细节

  • 下摆和袖口采用罗纹设计
  • 80% 棉/20% 聚酯纤维
  • 可机洗
