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Nike Sportswear Club
男子法式毛圈短裤
¥399
Nike Sportswear Club 男子法式毛圈短裤简约休闲，彰显经典风范。标准版型设计，休闲舒适。采用法式毛圈面料，表面顺滑，内里搭配柔软非起绒毛圈，适合日常穿着。
- 显示颜色： 浅卡其/黑曜石色
- 款式： IF0706-229
Nike Sportswear Club
¥399
Nike Sportswear Club 男子法式毛圈短裤简约休闲，彰显经典风范。标准版型设计，休闲舒适。采用法式毛圈面料，表面顺滑，内里搭配柔软非起绒毛圈，适合日常穿着。
产品细节
- 后袋饰有刺绣标志
- 正面右腿处绣有“athletic dept.”图案
- 插手口袋
- 背面按扣口袋，可供安全储物
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 浅卡其/黑曜石色
- 款式： IF0706-229
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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