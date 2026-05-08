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Nike Sportswear Club 男子法式毛圈短裤 - 浅卡其/黑曜石色

Nike Sportswear Club

男子法式毛圈短裤

10% 折让
浅卡其/黑曜石色
黑曜石色/浅卡其

Nike Sportswear Club 男子法式毛圈短裤简约休闲，彰显经典风范。标准版型设计，休闲舒适。采用法式毛圈面料，表面顺滑，内里搭配柔软非起绒毛圈，适合日常穿着。


  • 显示颜色： 浅卡其/黑曜石色
  • 款式： IF0706-229

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Nike Sportswear Club 男子法式毛圈短裤简约休闲，彰显经典风范。标准版型设计，休闲舒适。采用法式毛圈面料，表面顺滑，内里搭配柔软非起绒毛圈，适合日常穿着。

产品细节

  • 后袋饰有刺绣标志
  • 正面右腿处绣有“athletic dept.”图案
  • 插手口袋
  • 背面按扣口袋，可供安全储物
  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉 
  • 可机洗
  • 显示颜色： 浅卡其/黑曜石色
  • 款式： IF0706-229

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