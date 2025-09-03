Nike Sportswear Club
男子法式毛圈短裤
Nike Sportswear Club 男子法式毛圈短裤采用标准版型，带来你挚爱的经典质感，营造充裕活动空间，彰显休闲风范。缎面“NIKE”字样结合刺绣轮廓，彰显校园风范。可与配套连帽衫和你挚爱的 Nike 运动鞋搭配穿着，打造和谐统一造型和舒适穿着体验。
- 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/白色
- 款式： FQ4093-063
Nike Sportswear Club
其他细节
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
- 标准版型，塑就舒适的运动风外观
- 柔软弹性腰部搭配前开口抽绳，可供自主调节贴合效果
产品细节
- 插手口袋和后身口袋
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
