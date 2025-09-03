 
Nike Sportswear Club 男子法式毛圈短裤采用标准版型，带来你挚爱的经典质感，营造充裕活动空间，彰显休闲风范。缎面“NIKE”字样结合刺绣轮廓，彰显校园风范。可与配套连帽衫和你挚爱的 Nike 运动鞋搭配穿着，打造和谐统一造型和舒适穿着体验。


  • 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/白色
  • 款式： FQ4093-063

Nike Sportswear Club 男子法式毛圈短裤采用标准版型，带来你挚爱的经典质感，营造充裕活动空间，彰显休闲风范。缎面“NIKE”字样结合刺绣轮廓，彰显校园风范。可与配套连帽衫和你挚爱的 Nike 运动鞋搭配穿着，打造和谐统一造型和舒适穿着体验。

其他细节

  • 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，令你畅享舒适非凡的穿着体验
  • 标准版型，塑就舒适的运动风外观
  • 柔软弹性腰部搭配前开口抽绳，可供自主调节贴合效果

产品细节

  • 插手口袋和后身口袋
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。 侧边口袋（手背侧）/后片口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 调色暗灰/浅烟灰/白色
  • 款式： FQ4093-063

