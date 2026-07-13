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Nike Sportswear Club 男子灯芯绒教练夹克 - 冷杉绿/沙堆白

Nike Sportswear Club

男子灯芯绒教练夹克

¥799
冷杉绿/沙堆白
麦芽棕/沙堆白

如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。这款宽松版型的 Nike Sportswear Club 男子灯芯绒教练夹克采用灯芯绒面料搭配梭织里料打造，适合微凉天气穿着。按扣式开襟与可调节抽绳下摆设计，致敬其源自场边装备的经典版型。


  • 显示颜色： 冷杉绿/沙堆白
  • 款式： IQ7655-323

Nike Sportswear Club

¥799

如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。这款宽松版型的 Nike Sportswear Club 男子灯芯绒教练夹克采用灯芯绒面料搭配梭织里料打造，适合微凉天气穿着。按扣式开襟与可调节抽绳下摆设计，致敬其源自场边装备的经典版型。

产品细节

  • 胸部饰有刺绣 Nike Club 徽章
  • 左侧袖口饰有刺绣 Nike Futura 标志
  • 插手口袋
  • 弹性袖口
  • 面料：100% 棉。里料：65% 聚酯纤维/35% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 冷杉绿/沙堆白
  • 款式： IQ7655-323

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