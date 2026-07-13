如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。这款宽松版型的 Nike Sportswear Club 男子灯芯绒教练夹克采用灯芯绒面料搭配梭织里料打造，适合微凉天气穿着。按扣式开襟与可调节抽绳下摆设计，致敬其源自场边装备的经典版型。

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