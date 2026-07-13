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Nike Sportswear Club
男子灯芯绒长裤
¥699
如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。Nike Sportswear Club 男子灯芯绒长裤采用灯芯绒面料结合宽松版型，适合微凉天气穿着。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；膝部立体剪裁，舒适自在。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IO3759-010
Nike Sportswear Club
¥699
如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。Nike Sportswear Club 男子灯芯绒长裤采用灯芯绒面料结合宽松版型，适合微凉天气穿着。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；膝部立体剪裁，舒适自在。
其他细节
- 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受
- 膝盖部位采用立体剪裁，助力自如畅动
- 开放式裤脚设计，自然垂落
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 插手口袋
- 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IO3759-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。