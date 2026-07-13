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Nike Sportswear Club 男子灯芯绒长裤 - 黑/白色

Nike Sportswear Club

男子灯芯绒长裤

¥699
黑/白色
麦芽棕/白色

如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。Nike Sportswear Club 男子灯芯绒长裤采用灯芯绒面料结合宽松版型，适合微凉天气穿着。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；膝部立体剪裁，舒适自在。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IO3759-010

Nike Sportswear Club

¥699

如果你偏爱经典风格，那就加入 Club。Nike Sportswear Club 男子灯芯绒长裤采用灯芯绒面料结合宽松版型，适合微凉天气穿着。弹性腰部搭配抽绳，舒适贴合；膝部立体剪裁，舒适自在。

其他细节

  • 宽松版型，为臀部和大腿部位营造宽松舒适的穿着感受
  • 膝盖部位采用立体剪裁，助力自如畅动
  • 开放式裤脚设计，自然垂落

产品细节

  • 刺绣 Nike Futura 标志
  • 插手口袋
  • 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： IO3759-010

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