 
第 1 张图片，共 6 张图片
Nike Sportswear Club 男子针织毛衣 - 冷杉绿/帆白

Nike Sportswear Club

男子针织毛衣

20% 折让

Nike Sportswear Club 男子针织毛衣采用平纹针织结构，提花耐克勾标志为这款经典单品融入了一抹运动风范。宽松版型，塑就休闲外观，且易于叠搭。


  • 显示颜色： 冷杉绿/帆白
  • 款式： II1197-323

Nike Sportswear Club

20% 折让

Nike Sportswear Club 男子针织毛衣采用平纹针织结构，提花耐克勾标志为这款经典单品融入了一抹运动风范。宽松版型，塑就休闲外观，且易于叠搭。

产品细节

  • 大身整体成分：98% 棉/2% 其他纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 冷杉绿/帆白
  • 款式： II1197-323

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。