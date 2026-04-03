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Nike Sportswear Club
男子针织毛衣
11% 折让
Nike Sportswear Club 男子针织毛衣采用平纹针织结构，提花耐克勾标志为这款经典单品融入了一抹运动风范。宽松版型，塑就休闲外观，且易于叠搭。
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： II1197-010
Nike Sportswear Club
11% 折让
Nike Sportswear Club 男子针织毛衣采用平纹针织结构，提花耐克勾标志为这款经典单品融入了一抹运动风范。宽松版型，塑就休闲外观，且易于叠搭。
产品细节
- 大身整体成分：98% 棉/2% 其他纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/帆白
- 款式： II1197-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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