Nike Sportswear Club 马年限定脱缰系列新年款大童全长拉链开襟加绒连帽衫采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，穿着舒适，随时随地都能让你的日常穿搭焕然一新。休闲剪裁搭配双向全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭和打造造型。口袋饰有马年贴片，落肩设计营造轻松舒适感；罗纹袖口和下摆，塑就稳固贴合感。

Nike Sportswear Club 马年限定脱缰系列新年款大童全长拉链开襟加绒连帽衫采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软非凡，穿着舒适，随时随地都能让你的日常穿搭焕然一新。休闲剪裁搭配双向全长拉链开襟设计，便于轻松叠搭和打造造型。口袋饰有马年贴片，落肩设计营造轻松舒适感；罗纹袖口和下摆，塑就稳固贴合感。

特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

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