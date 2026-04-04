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Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒连帽衫 - 深藏青/白色

Nike Sportswear Club Fleece

大童加绒连帽衫

20% 折让

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此配色当前无货

Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒连帽衫采用针织面料，表面顺滑，内里柔软加绒，易于叠搭，同时带来温暖感受。大号缎面贴片标志彰显经典 Nike 风范，塑就日常穿搭佳选。


  • 显示颜色： 深藏青/白色
  • 款式： HJ3156-410

Nike Sportswear Club Fleece

20% 折让

Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒连帽衫采用针织面料，表面顺滑，内里柔软加绒，易于叠搭，同时带来温暖感受。大号缎面贴片标志彰显经典 Nike 风范，塑就日常穿搭佳选。

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
  • 正面口袋
  • 罗纹袖口和下摆
  • 可机洗
  • 显示颜色： 深藏青/白色
  • 款式： HJ3156-410

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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