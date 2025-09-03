Nike Sportswear Club Fleece
大童加绒连帽衫
¥369
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club Fleece 大童加绒连帽衫采用针织面料，表面顺滑，内里柔软加绒，易于叠搭，同时带来温暖感受。大号缎面贴片标志彰显经典 Nike 风范，塑就日常穿搭佳选。
- 显示颜色： 调色暗灰/白色
- 款式： HJ3156-063
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
