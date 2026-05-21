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Nike Sportswear Club Fleece 大童针织短裤 - 黑/白色

Nike Sportswear Club Fleece

大童针织短裤

24% 折让

即刻展现你对短裤的热爱。Nike Sportswear Club Fleece 大童针织短裤，质感柔软舒适，塑就日常穿搭佳选。内置抽绳可供收紧腰部，打造理想贴合感，助你畅动自如。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FD2997-010

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其他细节

  • 斜角口袋，方便收纳物品，助力安心畅玩
  • 内置抽绳设计，可在运动时收紧弹性腰部

产品细节

  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 印花 Futura 标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： FD2997-010

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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