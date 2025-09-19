Nike Sportswear Club Fleece
大童 Oversize 风加绒运动衫
11% 折让
舒适经典。Nike Sportswear Club Fleece 大童 Oversize 风加绒运动衫采用加绒针织面料，表面触感顺滑，内里柔软加绒，结合超宽松版型，塑就可轻松叠搭的温暖佳选。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FD2923-010
其他细节
袖口富有弹性，舒适非凡且易于穿脱
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：97% 棉/3% 氨纶
- 刺绣 Futura 标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
