Nike Sportswear Club Fleece
男子加绒圆领上衣
¥279¥39930% 折让
Nike Sportswear Club Fleece 男子加绒圆领上衣采用柔软舒适的加绒针织面料，搭配左胸处经典刺绣标志，焕新升级日常造型，堪称衣橱佳选单品。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： BV2663-010
Nike Sportswear Club Fleece
¥279¥39930% 折让
柔软舒适，简约风范
Nike Sportswear Club Fleece 男子加绒圆领上衣采用柔软舒适的加绒针织面料，搭配左胸处经典刺绣标志，焕新升级日常造型，堪称衣橱佳选单品。
柔软舒适
加绒针织面料，表面触感顺滑，内里加绒，质感柔软。
稳固贴合
下摆和袖口采用罗纹设计，塑就稳固贴合感。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： BV2663-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。