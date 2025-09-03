Nike Sportswear Club Fleece
男子加绒长裤
¥449
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Club Fleece 男子加绒长裤是一款衣橱主打单品，采用柔软舒适的加绒针织面料搭配经典外观，带来适合日常穿搭的高质感外观。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： BV2672-010
Nike Sportswear Club Fleece
¥449
经典舒适
Nike Sportswear Club Fleece 男子加绒长裤是一款衣橱主打单品，采用柔软舒适的加绒针织面料搭配经典外观，带来适合日常穿搭的高质感外观。
柔软舒适
针织面料，内里加绒，温暖舒适。
经典长裤风格
罗纹裤管口设计，带来经典长裤外观，秀出你的运动鞋。
个性贴合
弹性腰部搭配可调节抽绳，打造个性化贴合感。
产品细节
- 标准版型，营造轻松休闲的穿着感受
- 面料：棉/聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）/后片口袋：棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： BV2672-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。