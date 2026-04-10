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Nike Sportswear Club
男子 Oversize 风条纹翻领T恤
¥499
经典风范邂逅 Club 舒适体验。Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风条纹翻领T恤采用提花工艺、落肩和超宽松版型设计，营造出时尚而休闲的格调。柔软棉料，是日常穿搭的理想之选。
- 显示颜色： 黑曜石色/白色
- 款式： IF0737-451
Nike Sportswear Club
¥499
经典风范邂逅 Club 舒适体验。Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风条纹翻领T恤采用提花工艺、落肩和超宽松版型设计，营造出时尚而休闲的格调。柔软棉料，是日常穿搭的理想之选。
产品细节
- 刺绣标志
- 罗纹衣领
- 100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑曜石色/白色
- 款式： IF0737-451
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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