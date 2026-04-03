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Nike Sportswear Club
男子 Oversize 风法式毛圈短裤
¥499
体验 Club 系列的舒适感。Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风法式毛圈短裤采用超宽松版型，轻松休闲；厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡。
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： II5713-010
Nike Sportswear Club
¥499
体验 Club 系列的舒适感。Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风法式毛圈短裤采用超宽松版型，轻松休闲；厚实法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里搭配非起绒毛圈，舒适非凡。
产品细节
- 刺绣标志
- 插手口袋
- 后身口袋
- 弹性腰部搭配抽绳
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。侧边口袋（手背侧）：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/黑/白色
- 款式： II5713-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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