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Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风短袖翻领T恤 - 黑/帆白/帆白/帆白

Nike Sportswear Club

男子 Oversize 风短袖翻领T恤

¥549

运动风范邂逅 Club 舒适体验。落肩设计结合超宽松版型，为 Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风短袖翻领T恤塑就时尚外观。柔软棉料，是日常穿搭的理想之选。


  • 显示颜色： 黑/帆白/帆白/帆白
  • 款式： IF0724-010

Nike Sportswear Club

¥549

运动风范邂逅 Club 舒适体验。落肩设计结合超宽松版型，为 Nike Sportswear Club 男子 Oversize 风短袖翻领T恤塑就时尚外观。柔软棉料，是日常穿搭的理想之选。

产品细节

  • 后领下方饰有刺绣标志
  • 罗纹翻领与袖口
  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/帆白/帆白/帆白
  • 款式： IF0724-010

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