 
第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Sportswear Club Repel 大童拒水教练夹克 - 杏茶色/白色

Nike Sportswear Club

Repel 大童拒水教练夹克

¥469
杏茶色/白色
黑/白色

Nike Sportswear Club Repel 大童拒水教练夹克兼具实用性和简约风格。拒水梭织面料，有助于应对潮湿天气；正面按扣开襟搭配翻领和弹性袖口，有助于保持舒适。


  • 显示颜色： 杏茶色/白色
  • 款式： IF2822-297

Nike Sportswear Club

¥469

Nike Sportswear Club Repel 大童拒水教练夹克兼具实用性和简约风格。拒水梭织面料，有助于应对潮湿天气；正面按扣开襟搭配翻领和弹性袖口，有助于保持舒适。

其他细节

  • 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
  • 超宽松版型设计，便于轻松叠搭，塑就休闲风范
  • 插手口袋，令日常物品触手可及

产品细节

  • 面料：100% 聚酯纤维。里料：100% 棉。袖管下部里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 杏茶色/白色
  • 款式： IF2822-297

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。