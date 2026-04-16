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Nike Sportswear Club
Repel 大童拒水教练夹克
¥469
Nike Sportswear Club Repel 大童拒水教练夹克兼具实用性和简约风格。拒水梭织面料，有助于应对潮湿天气；正面按扣开襟搭配翻领和弹性袖口，有助于保持舒适。
- 显示颜色： 杏茶色/白色
- 款式： IF2822-297
Nike Sportswear Club
¥469
Nike Sportswear Club Repel 大童拒水教练夹克兼具实用性和简约风格。拒水梭织面料，有助于应对潮湿天气；正面按扣开襟搭配翻领和弹性袖口，有助于保持舒适。
其他细节
- 梭织面料经拒水处理，有助于在潮湿天气中保持干爽
- 超宽松版型设计，便于轻松叠搭，塑就休闲风范
- 插手口袋，令日常物品触手可及
产品细节
- 面料：100% 聚酯纤维。里料：100% 棉。袖管下部里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 杏茶色/白色
- 款式： IF2822-297
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。