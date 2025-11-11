Nike Sportswear Club
Roscoe 男子全长拉链开襟夹克
Nike Sportswear Club Roscoe 男子全长拉链开襟夹克采用经典版型，延续 Nike Club 的实穿性和舒适感。不易撕裂面料结合宽松剪裁，打造叠搭佳选。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： HV1140-010
其他细节
后身融入开口细节，带来透气体验
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 插手口袋
- 下摆和袖口搭配弹性设计
- 面料/网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
