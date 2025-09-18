Nike Sportswear Club
Therma-FIT 男子拒水羽绒夹克
¥1,699
Nike Sportswear Club Therma-FIT 男子拒水羽绒夹克采用顺滑拒水面料，搭载 Therma-FIT 技术，助你在不良天气中保持温暖干爽。衣身采用宽松版型设计，便于叠搭。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB2976-010
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 羽绒填充物，打造优质轻盈保暖结构
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 拉链插手口袋
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：272 克（L码）
- 可机洗
