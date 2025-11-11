Nike Sportswear Club
Therma-FIT 男子拒水羽绒马甲
¥1,199
Nike Sportswear Club Therma-FIT 男子拒水羽绒马甲采用顺滑拒水面料，结合 Therma-FIT 技术，助你保持温暖干爽。衣身采用宽松版型，方便叠搭且不显臃肿。
- 显示颜色： 杏茶色/白色
- 款式： IB2978-297
其他细节
- Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 羽绒填充增强保暖性，轻盈结构有效锁住热量
产品细节
- 刺绣 Nike Futura 标志
- 拉链插手口袋
- 面料/里料：100% 聚酯纤维。填充物：鸭绒。绒子含量：85%。充绒量：160 克（L码）
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
