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Nike Sportswear Collection 大童全长拉链开襟连帽牛仔夹克 - 神秘深海蓝/神秘深海蓝/爱琴海风暴蓝/海岸蓝

Nike Sportswear Collection

大童全长拉链开襟连帽牛仔夹克

10% 折让

除了牛仔，还是牛仔。牛仔经典百搭。Nike Sportswear Collection 大童全长拉链开襟连帽牛仔夹克采用超宽松版型，结合插肩设计，助你轻松叠搭；连帽设计，有效提升包覆效果。胸前采用经典 Nike Windrunner V 字形线条，结合牛仔布面料，简约时尚。 


  • 显示颜色： 神秘深海蓝/神秘深海蓝/爱琴海风暴蓝/海岸蓝
  • 款式： IF2306-435

Nike Sportswear Collection

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除了牛仔，还是牛仔。牛仔经典百搭。Nike Sportswear Collection 大童全长拉链开襟连帽牛仔夹克采用超宽松版型，结合插肩设计，助你轻松叠搭；连帽设计，有效提升包覆效果。胸前采用经典 Nike Windrunner V 字形线条，结合牛仔布面料，简约时尚。 

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 神秘深海蓝/神秘深海蓝/爱琴海风暴蓝/海岸蓝
  • 款式： IF2306-435

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