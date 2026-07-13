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Nike Sportswear Collection
大童牛仔短裤
¥329
牛仔布与 90 年代篮球运动相遇。全新挚爱 Nike Sportswear Collection 大童牛仔短裤融入复古篮球风格，缔造非凡舒适感受。
- 显示颜色： 黑/煤黑/荧光黄/煤黑
- 款式： IM4629-010
Nike Sportswear Collection
¥329
牛仔布与 90 年代篮球运动相遇。全新挚爱 Nike Sportswear Collection 大童牛仔短裤融入复古篮球风格，缔造非凡舒适感受。
其他细节
- 弹性腰部搭配抽绳，带来恰到好处的贴合感
- 插手口袋，方便存放随身物品
产品细节
- 面料：100% 棉。口袋：87% 聚酯纤维/13% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/煤黑/荧光黄/煤黑
- 款式： IM4629-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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