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Nike Sportswear Collection 大童（女孩）长袖翻领T恤 - 珍珠灰/神秘深海蓝/珍珠灰

Nike Sportswear Collection

大童（女孩）长袖翻领T恤

40% 折让

Nike Sportswear Collection 大童（女孩）长袖翻领T恤采用经典翻领结合领口拉链款式，省去繁琐的小纽扣，彰显 Nike 风格；超宽松版型，便于叠穿。


  • 显示颜色： 珍珠灰/神秘深海蓝/珍珠灰
  • 款式： IF2311-047

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Nike Sportswear Collection 大童（女孩）长袖翻领T恤采用经典翻领结合领口拉链款式，省去繁琐的小纽扣，彰显 Nike 风格；超宽松版型，便于叠穿。

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 珍珠灰/神秘深海蓝/珍珠灰
  • 款式： IF2311-047

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