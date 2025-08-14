Nike Sportswear Collection
女子中腰斜纹短裤
28% 折让
Nike Sportswear Collection 女子中腰斜纹短裤从 Tempo 跑步短裤汲取设计灵感，焕新演绎经典风范。 采用略带弹性的斜纹面料，助你在运动中畅享舒适感受。
- 显示颜色： 黑/丝绒棕/丝绒棕
- 款式： HJ0319-010
其他细节
弹性腰部采用缩褶设计，可灵活伸展
产品细节
- 面料：58% 棉/40% 聚酯纤维/2% 氨纶。 口袋：68% 棉/28% 锦纶/4% 氨纶
- 后腰右侧设有耐克勾梭织标签
- 左裤脚饰有刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
