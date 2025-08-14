 
Nike Sportswear Collection 女子中腰斜纹短裤 - 黑/丝绒棕/丝绒棕

Nike Sportswear Collection

女子中腰斜纹短裤

28% 折让

Nike Sportswear Collection 女子中腰斜纹短裤从 Tempo 跑步短裤汲取设计灵感，焕新演绎经典风范。 采用略带弹性的斜纹面料，助你在运动中畅享舒适感受。


  • 显示颜色： 黑/丝绒棕/丝绒棕
  • 款式： HJ0319-010

其他细节

弹性腰部采用缩褶设计，可灵活伸展

产品细节

  • 面料：58% 棉/40% 聚酯纤维/2% 氨纶。 口袋：68% 棉/28% 锦纶/4% 氨纶
  • 后腰右侧设有耐克勾梭织标签
  • 左裤脚饰有刺绣耐克勾勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/丝绒棕/丝绒棕
  • 款式： HJ0319-010

尺寸与尺码

    标准版型：经典休闲

    中腰：略低于自然腰线（躯干最细的部位）

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。