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Nike Sportswear Collection Essentials 女子长袖企领上衣 - 黑/白色

Nike Sportswear Collection Essentials

女子长袖企领上衣

¥349

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此配色当前无货

Nike Sportswear Collection Essentials 女子长袖企领上衣采用紧身剪裁和企领设计，为日常穿搭佳选注入时尚前卫风范。面料质感柔软且富有弹性，适于叠搭。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DD5883-010

Nike Sportswear Collection Essentials

¥349

易搭上衣，日常穿搭

Nike Sportswear Collection Essentials 女子长袖企领上衣采用紧身剪裁和企领设计，为日常穿搭佳选注入时尚前卫风范。面料质感柔软且富有弹性，适于叠搭。

舒适贴合，别有趣味

该款上衣采用紧身版型，巧搭贴合衣袖和衣身设计，打造紧身外观和出众穿着感受。

精湛工艺，舒适质感

舒适混纺面料，质感顺滑，弹性舒适，柔软亲肤。

正面中央 Swoosh 标志

小号 Swoosh 刺绣图案致敬经典标志，为柔软弹性上衣增添纹理质感。

产品细节

  • 紧身版型，出众贴身
  • 面料：61% 棉/33% 聚酯纤维/6% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DD5883-010

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