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Nike Sportswear Collection Essentials
女子长袖企领上衣
¥349
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Collection Essentials 女子长袖企领上衣采用紧身剪裁和企领设计，为日常穿搭佳选注入时尚前卫风范。面料质感柔软且富有弹性，适于叠搭。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DD5883-010
Nike Sportswear Collection Essentials
¥349
易搭上衣，日常穿搭
Nike Sportswear Collection Essentials 女子长袖企领上衣采用紧身剪裁和企领设计，为日常穿搭佳选注入时尚前卫风范。面料质感柔软且富有弹性，适于叠搭。
舒适贴合，别有趣味
该款上衣采用紧身版型，巧搭贴合衣袖和衣身设计，打造紧身外观和出众穿着感受。
精湛工艺，舒适质感
舒适混纺面料，质感顺滑，弹性舒适，柔软亲肤。
正面中央 Swoosh 标志
小号 Swoosh 刺绣图案致敬经典标志，为柔软弹性上衣增添纹理质感。
产品细节
- 紧身版型，出众贴身
- 面料：61% 棉/33% 聚酯纤维/6% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DD5883-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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