Nike Sportswear Commute 托特包兼具时尚风范与出众实用性，是当代通勤的上佳之选。双拉链主袋设计，提供充裕收纳空间；笔记本电脑拉链隔层，可帮助你安全整齐地收纳电子产品。正面拉链口袋，便于快速存取小物件；一侧配有可扩展式拉链口袋，可轻松收纳大多数大号水壶。
- 显示颜色： 黑/黑/煤黑
- 款式： FZ6130-011
Nike Sportswear Commute 托特包兼具时尚风范与出众实用性，是当代通勤的上佳之选。双拉链主袋设计，提供充裕收纳空间；笔记本电脑拉链隔层，可帮助你安全整齐地收纳电子产品。正面拉链口袋，便于快速存取小物件；一侧配有可扩展式拉链口袋，可轻松收纳大多数大号水壶。
其他细节
- 可拆卸肩带巧搭大号提手，助你轻松调整出行携背方式
- 可拆卸小挂包，便于有序收纳小物件
- 拉链隔层可容纳 15 英寸的笔记本电脑
产品细节
- 尺寸：41 x 30 x 16 厘米
- 面料/里料：织物
- 不可机洗
