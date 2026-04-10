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Nike Sportswear
Dri-FIT 大童速干篮球球衣
¥229
导湿速干的双面穿 Nike Sportswear Dri-FIT 大童速干篮球球衣助你随时上场，无论是随性约战还是日常训练，都让你轻松开打。宽松版型，休闲自在，便于随心畅动，可轻松内搭连帽衫和T恤。
- 显示颜色： 草皮橙/星星蓝/星星蓝
- 款式： IF2445-842
Nike Sportswear
¥229
导湿速干的双面穿 Nike Sportswear Dri-FIT 大童速干篮球球衣助你随时上场，无论是随性约战还是日常训练，都让你轻松开打。宽松版型，休闲自在，便于随心畅动，可轻松内搭连帽衫和T恤。
产品细节
- 梭织运动员标签
- 印有耐克勾标志
- 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 草皮橙/星星蓝/星星蓝
- 款式： IF2445-842
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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