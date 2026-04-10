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Nike Sportswear Dri-FIT 大童速干篮球球衣 - 草皮橙/星星蓝/星星蓝

Nike Sportswear

Dri-FIT 大童速干篮球球衣

¥229

导湿速干的双面穿 Nike Sportswear Dri-FIT 大童速干篮球球衣助你随时上场，无论是随性约战还是日常训练，都让你轻松开打。宽松版型，休闲自在，便于随心畅动，可轻松内搭连帽衫和T恤。


  • 显示颜色： 草皮橙/星星蓝/星星蓝
  • 款式： IF2445-842

Nike Sportswear

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导湿速干的双面穿 Nike Sportswear Dri-FIT 大童速干篮球球衣助你随时上场，无论是随性约战还是日常训练，都让你轻松开打。宽松版型，休闲自在，便于随心畅动，可轻松内搭连帽衫和T恤。

产品细节

  • 梭织运动员标签
  • 印有耐克勾标志
  • 外层面料/内层面料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 草皮橙/星星蓝/星星蓝
  • 款式： IF2445-842

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