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Nike Sportswear Essential 女子加绒长裤 - 帆白/黑

Nike Sportswear Essential

女子加绒长裤

26% 折让

穿上 Nike Sportswear Essential 女子加绒长裤，尽情放松。采用加绒针织面料制成，结合宽松版型与正面别致的针裥元素，为你提供温暖包覆。


  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： BV4090-133

Nike Sportswear Essential

26% 折让

宽松设计，时尚格调

穿上 Nike Sportswear Essential 女子加绒长裤，尽情放松。采用加绒针织面料制成，结合宽松版型与正面别致的针裥元素，为你提供温暖包覆。

柔软宽松

加绒针织面料结合宽松版型，带来柔软舒适感受，助你自在畅动。

舒适贴合，应你所需

弹性腰部，舒适贴合；弹性裤管口设计，秀出潮鞋风采。

时尚细节

正面裤腿搭配针裥元素，塑就迷人外观，与左侧裤腿的 Swoosh 刺绣标志呼应。

产品细节

  • 侧边口袋
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/黑
  • 款式： BV4090-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。