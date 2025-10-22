Nike Sportswear Essential
女子梭织裤裙
33% 折让
Nike Sportswear Essential 女子梭织裤裙兼具时尚风范与实用性。采用挺括梭织锦纶面料，增添纹理效果和层次感。
- 显示颜色： 浅银/白色
- 款式： HM6980-034
产品细节
- 面料：100% 锦纶。口袋（手背侧）：75% 聚酯纤维/13% 棉/12% 粘纤
- 左下方绣有耐克勾标志
- 可机洗
