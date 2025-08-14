 
Nike Sportswear Essential 女子梭织高腰工装短裤 - 黑/白色

Nike Sportswear Essential

女子梭织高腰工装短裤

32% 折让

Nike Sportswear Essential 女子梭织高腰工装短裤宽松舒适，兼具简约外观与实穿性。梭织面料，轻盈结实。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HM6983-010

Nike Sportswear Essential

32% 折让

Nike Sportswear Essential 女子梭织高腰工装短裤宽松舒适，兼具简约外观与实穿性。梭织面料，轻盈结实。

产品细节

  • 60% 棉/40% 锦纶
  • 弹性腰部设计
  • 大口袋搭配魔术贴粘扣设计
  • 左侧大口袋饰有刺绣耐克勾标志
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： HM6983-010

尺寸与尺码

    宽松版型：宽大休闲

    高腰：高于或处于自然腰线，提升包覆效果

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。