 
第 1 张图片，共 7 张图片
Nike Sportswear Essential 女子薄绒套头连帽衫 - 白色/黑

Nike Sportswear Essential

女子薄绒套头连帽衫

20% 折让
白色/黑
黑/白色

售罄：

此配色当前无货

穿上 Nike Sportswear Essential 女子薄绒套头连帽衫，彰显经典风范。 采用针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，结合休闲外观，轻松百搭。


  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： BV4127-100

Nike Sportswear Essential

20% 折让

经典设计，舒适体验

穿上 Nike Sportswear Essential 女子薄绒套头连帽衫，彰显经典风范。 采用针织面料，表面触感顺滑，内里轻微加绒，结合休闲外观，轻松百搭。

柔软舒适

针织面料，内里轻微加绒，柔软轻盈。

专属收纳，轻松畅行

袋鼠式口袋，方便存放随身物品。

产品细节

  • 插肩衣袖设计
  • 罗纹下摆和袖口
  • 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 白色/黑
  • 款式： BV4127-100

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。