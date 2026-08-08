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Nike Sportswear Essential
女子 Oversize 风短袖T恤
¥299
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此配色当前无货
Nike Sportswear Essential 女子 Oversize 风短袖T恤宽松休闲，是打造醒目外观同时畅享舒适感受的理想之选。厚实棉料巧搭简约刺绣耐克勾设计，缔造利落自信风范，适合日常穿着。
- 显示颜色： 春绿/白色
- 款式： DX7911-363
Nike Sportswear Essential
¥299
Nike Sportswear Essential 女子 Oversize 风短袖T恤宽松休闲，是打造醒目外观同时畅享舒适感受的理想之选。厚实棉料巧搭简约刺绣耐克勾设计，缔造利落自信风范，适合日常穿着。
其他细节
- 厚实棉料，质感出众且富有结构感
- 落肩衣袖搭配超宽松版型，非凡舒适，时尚有型
产品细节
- 100% 棉
- 刺绣耐克勾勾标志
- 可机洗
- 显示颜色： 春绿/白色
- 款式： DX7911-363
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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