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Nike Sportswear Essentials 女子舒适加绒高腰长裤 - 黑/白色

Nike Sportswear Essentials

女子舒适加绒高腰长裤

12% 折让

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此配色当前无货

Nike Sportswear Essentials 女子舒适加绒高腰长裤采用纹理面料，舒适实穿，趣味十足。 无论是居家放松、恢复元气还是处理每日事项，这款宽松长裤都是你的理想之选。


  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DD5111-010

Nike Sportswear Essentials

12% 折让

超宽松版型，舒适时尚

Nike Sportswear Essentials 女子舒适加绒高腰长裤采用纹理面料，舒适实穿，趣味十足。 无论是居家放松、恢复元气还是处理每日事项，这款宽松长裤都是你的理想之选。

自在活动

高腰设计结合弹性腰部，舒适贴合。 臀部和大腿部采用宽松设计，缔造心无旁骛的舒适穿着体验。 采用弹性裤管口设计，打造利落束脚造型。

温暖舒适

厚实纹理面料，内里加绒，柔软亲肤。

Swoosh 标志细节

刺绣 Swoosh 为舒适面料增添纹理质感。

其他细节

侧边口袋，方便快速收纳钥匙、卡片和手机

产品细节

  • 超宽松版型，营造宽松舒适感受
  • 73% 聚酯纤维/27% 粘纤
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/白色
  • 款式： DD5111-010

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更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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