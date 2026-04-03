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Nike Sportswear Essentials
女子舒适加绒高腰长裤
12% 折让
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此配色当前无货
Nike Sportswear Essentials 女子舒适加绒高腰长裤采用纹理面料，舒适实穿，趣味十足。 无论是居家放松、恢复元气还是处理每日事项，这款宽松长裤都是你的理想之选。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DD5111-010
Nike Sportswear Essentials
12% 折让
超宽松版型，舒适时尚
Nike Sportswear Essentials 女子舒适加绒高腰长裤采用纹理面料，舒适实穿，趣味十足。 无论是居家放松、恢复元气还是处理每日事项，这款宽松长裤都是你的理想之选。
自在活动
高腰设计结合弹性腰部，舒适贴合。 臀部和大腿部采用宽松设计，缔造心无旁骛的舒适穿着体验。 采用弹性裤管口设计，打造利落束脚造型。
温暖舒适
厚实纹理面料，内里加绒，柔软亲肤。
Swoosh 标志细节
刺绣 Swoosh 为舒适面料增添纹理质感。
其他细节
侧边口袋，方便快速收纳钥匙、卡片和手机
产品细节
- 超宽松版型，营造宽松舒适感受
- 73% 聚酯纤维/27% 粘纤
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： DD5111-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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