 
Nike Sportswear Futura 女子双肩包 - 烟灰蓝/仙人掌绿/白色

Nike Sportswear Futura

女子双肩包

¥249
烟灰蓝/仙人掌绿/白色
浅土褐/帆白/白色

Nike Sportswear Futura 女子双肩包虽小巧玲珑，但空间宽敞，足以容纳基本物品。设有拉链主袋和正面拉链口袋，方便快速存取所需物品。


  • 显示颜色： 烟灰蓝/仙人掌绿/白色
  • 款式： HJ8503-006

Nike Sportswear Futura

¥249

Nike Sportswear Futura 女子双肩包虽小巧玲珑，但空间宽敞，足以容纳基本物品。设有拉链主袋和正面拉链口袋，方便快速存取所需物品。

其他细节

  • 两个侧边口袋，便于快速存放基本小物件
  • 可调节肩带，可供自行调节贴合度

产品细节

  • 尺寸：25 x 20 x 10 厘米
  • 容积：约 5 升
  • 重量：约 227 克
  • 提手设计
  • 面料/里料：织物
  • 不可机洗
  • 显示颜色： 烟灰蓝/仙人掌绿/白色
  • 款式： HJ8503-006

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