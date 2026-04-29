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Nike Sportswear Goal Mode
幼童凉感短裤
¥229
穿上 Nike Sportswear Goal Mode 幼童凉感短裤，助力孩子开启“进球模式”。采用经典版型搭配针织面料，为孩子提供充裕的活动空间；巧搭网眼镶边，结合弹性腰部，缔造舒适贴合的穿着体验。可与其他 Nike 上衣搭配，打造协调统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IW7951-010
Nike Sportswear Goal Mode
¥229
穿上 Nike Sportswear Goal Mode 幼童凉感短裤，助力孩子开启“进球模式”。采用经典版型搭配针织面料，为孩子提供充裕的活动空间；巧搭网眼镶边，结合弹性腰部，缔造舒适贴合的穿着体验。可与其他 Nike 上衣搭配，打造协调统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。
产品细节
- 面布：54% 粘纤/38% 锦纶/8% 氨纶
- 可机洗
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- 显示颜色： 黑
- 款式： IW7951-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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