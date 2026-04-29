穿上 Nike Sportswear Goal Mode 幼童凉感短裤，助力孩子开启“进球模式”。采用经典版型搭配针织面料，为孩子提供充裕的活动空间；巧搭网眼镶边，结合弹性腰部，缔造舒适贴合的穿着体验。可与其他 Nike 上衣搭配，打造协调统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

穿上 Nike Sportswear Goal Mode 幼童凉感短裤，助力孩子开启“进球模式”。采用经典版型搭配针织面料，为孩子提供充裕的活动空间；巧搭网眼镶边，结合弹性腰部，缔造舒适贴合的穿着体验。可与其他 Nike 上衣搭配，打造协调统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

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