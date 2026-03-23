 
Nike Sportswear Goal Mode 幼童短袖T恤和短裤套装 - 深藏青

Nike Sportswear Goal Mode

幼童短袖T恤和短裤套装

¥299
深藏青
黑

无论你的小小足球运动员要在球场上飞驰、在游乐场与朋友玩耍，还是在家玩游戏，Nike Sportswear Goal Mode 幼童短袖T恤和短裤套装都不可或缺，能帮助他们轻松打造活力满满的穿搭。印花球衣风格短袖T恤采用休闲剪裁，巧搭圆领设计，缔造自在无拘的穿着体验；轻微落肩设计，塑就轻松舒适感。配套短裤采用经典版型，提供充裕活动空间；搭配弹性腰部，缔造舒适贴合感。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IW1485-410

Nike Sportswear Goal Mode

¥299

无论你的小小足球运动员要在球场上飞驰、在游乐场与朋友玩耍，还是在家玩游戏，Nike Sportswear Goal Mode 幼童短袖T恤和短裤套装都不可或缺，能帮助他们轻松打造活力满满的穿搭。印花球衣风格短袖T恤采用休闲剪裁，巧搭圆领设计，缔造自在无拘的穿着体验；轻微落肩设计，塑就轻松舒适感。配套短裤采用经典版型，提供充裕活动空间；搭配弹性腰部，缔造舒适贴合感。

产品细节

  • 上衣/短裤：面布：100% 聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： IW1485-410

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。