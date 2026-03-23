无论你的小小足球运动员要在球场上飞驰、在游乐场与朋友玩耍，还是在家玩游戏，Nike Sportswear Goal Mode 幼童短袖T恤和短裤套装都不可或缺，能帮助他们轻松打造活力满满的穿搭。印花球衣风格短袖T恤采用休闲剪裁，巧搭圆领设计，缔造自在无拘的穿着体验；轻微落肩设计，塑就轻松舒适感。配套短裤采用经典版型，提供充裕活动空间；搭配弹性腰部，缔造舒适贴合感。

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