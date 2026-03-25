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Nike Sportswear Goal Mode 幼童针织短裤 - 黑

Nike Sportswear Goal Mode

幼童针织短裤

¥229

穿上 Nike Sportswear Goal Mode 幼童针织短裤，助力孩子开启“进球模式”。采用经典版型搭配针织面料，为孩子提供充裕的活动空间；巧搭网眼镶边，结合弹性腰部，缔造舒适贴合的穿着体验。可与其他 Nike 上衣搭配，打造协调统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。


  • 显示颜色：
  • 款式： IW7951-010

Nike Sportswear Goal Mode

¥229

穿上 Nike Sportswear Goal Mode 幼童针织短裤，助力孩子开启“进球模式”。采用经典版型搭配针织面料，为孩子提供充裕的活动空间；巧搭网眼镶边，结合弹性腰部，缔造舒适贴合的穿着体验。可与其他 Nike 上衣搭配，打造协调统一的造型，与孩子的运动鞋相得益彰。

产品细节

  • 面布：54% 粘纤/38% 锦纶/8% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IW7951-010

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