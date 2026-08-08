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Nike Sportswear Heritage 86 灯芯绒运动帽 - 拂晓深紫

Nike Sportswear Heritage 86

灯芯绒运动帽

¥199

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Nike Sportswear Heritage 86 灯芯绒运动帽采用柔软灯芯绒面料，焕新演绎经典低调的 Nike 版型，营造经典外观与出众质感。


  • 显示颜色： 拂晓深紫
  • 款式： DC4015-588

Nike Sportswear Heritage 86

¥199

经典版型，灯芯绒面料

Nike Sportswear Heritage 86 灯芯绒运动帽采用柔软灯芯绒面料，焕新演绎经典低调的 Nike 版型，营造经典外观与出众质感。

Heritage 86 造型

六片式拼接设计采用轻薄利落帽冠和弧形帽檐，搭配可调式扣带设计。

灯芯绒面料

柔软棉质灯芯绒面料，打造传统外观和出众质感。

刺绣图案

Nike Futura 刺绣图案，尽显品牌风采。

产品细节

  • 显示颜色： 拂晓深紫
  • 款式： DC4015-588

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