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Nike Sportswear Heritage86 可调节运动帽 - 深藏青

Nike Sportswear Heritage86

可调节运动帽

¥169
深藏青
淡莓红

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Nike Sportswear Heritage86 可调节运动帽采用舒适的 6 片式拼接和可调节固定带设计，提供理想贴合的佩戴体验。正面经典“Just do it.”字样，打造适合不同场合的经典造型。


  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： CQ9512-410

Nike Sportswear Heritage86

¥169

经典舒适

Nike Sportswear Heritage86 可调节运动帽采用舒适的 6 片式拼接和可调节固定带设计，提供理想贴合的佩戴体验。正面经典“Just do it.”字样，打造适合不同场合的经典造型。

其他细节

  • 棉质面料，柔软舒适
  • 刺绣孔眼，增强透气性
  • 滑扣设计，可自由调节
  • 经典六片式拼接设计，舒适耐用

产品细节

  • 面料：100% 棉
  • 手洗
  • 显示颜色： 深藏青
  • 款式： CQ9512-410

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