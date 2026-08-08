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Nike Sportswear Heritage86
可调节运动帽
¥169
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此配色当前无货
Nike Sportswear Heritage86 可调节运动帽采用舒适的 6 片式拼接和可调节固定带设计，提供理想贴合的佩戴体验。正面经典“Just do it.”字样，打造适合不同场合的经典造型。
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： CQ9512-410
Nike Sportswear Heritage86
¥169
经典舒适
Nike Sportswear Heritage86 可调节运动帽采用舒适的 6 片式拼接和可调节固定带设计，提供理想贴合的佩戴体验。正面经典“Just do it.”字样，打造适合不同场合的经典造型。
其他细节
- 棉质面料，柔软舒适
- 刺绣孔眼，增强透气性
- 滑扣设计，可自由调节
- 经典六片式拼接设计，舒适耐用
产品细节
- 面料：100% 棉
- 手洗
- 显示颜色： 深藏青
- 款式： CQ9512-410
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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