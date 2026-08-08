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Nike Sportswear Heritage86 女子运动帽 - 梦幻威尼斯/梦中威尼斯

Nike Sportswear Heritage86

女子运动帽

¥199
梦幻威尼斯/梦中威尼斯
淡莓红

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此配色当前无货

Nike Sportswear Heritage86 女子运动帽采用斜纹面料和六片式拼接设计，搭配可调式固定带设计，塑就经典风范和舒适稳固的贴合感。


  • 显示颜色： 梦幻威尼斯/梦中威尼斯
  • 款式： AO8662-511

Nike Sportswear Heritage86

¥199

弧形帽檐，传统风范

Nike Sportswear Heritage86 女子运动帽采用斜纹面料和六片式拼接设计，搭配可调式固定带设计，塑就经典风范和舒适稳固的贴合感。

Heritage86 造型

六片式拼接设计，结合利落帽冠和弧形帽檐，搭配可调式固定带设计。

经典风格

正面绣有 Futura 标志，提升纹理质感，打造升级造型。固定带采用金属滑扣设计，融入精巧 Swoosh 细节。

顺滑质感

斜纹面料，柔软舒适。

其他细节

刺绣孔眼，提升透气性

产品细节

  • 面料：100% 棉。里料：65% 聚酯纤维/35% 棉
  • 手洗
  • 显示颜色： 梦幻威尼斯/梦中威尼斯
  • 款式： AO8662-511

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