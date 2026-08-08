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Nike Sportswear Heritage86
女子运动帽
¥199
售罄：
此配色当前无货
Nike Sportswear Heritage86 女子运动帽采用斜纹面料和六片式拼接设计，搭配可调式固定带设计，塑就经典风范和舒适稳固的贴合感。
- 显示颜色： 梦幻威尼斯/梦中威尼斯
- 款式： AO8662-511
Nike Sportswear Heritage86
¥199
弧形帽檐，传统风范
Nike Sportswear Heritage86 女子运动帽采用斜纹面料和六片式拼接设计，搭配可调式固定带设计，塑就经典风范和舒适稳固的贴合感。
Heritage86 造型
六片式拼接设计，结合利落帽冠和弧形帽檐，搭配可调式固定带设计。
经典风格
正面绣有 Futura 标志，提升纹理质感，打造升级造型。固定带采用金属滑扣设计，融入精巧 Swoosh 细节。
顺滑质感
斜纹面料，柔软舒适。
其他细节
刺绣孔眼，提升透气性
产品细节
- 面料：100% 棉。里料：65% 聚酯纤维/35% 棉
- 手洗
- 显示颜色： 梦幻威尼斯/梦中威尼斯
- 款式： AO8662-511
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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