 
第 1 张图片，共 2 张图片
Nike Sportswear Heritage86 迷彩运动帽 - 中橄榄绿/黑

Nike Sportswear Heritage86

迷彩运动帽

¥169

售罄：

此配色当前无货

戴上 Nike Sportswear Heritage86 迷彩运动帽，彰显低调风范。经典版型适合四季佩戴，是你应对炎炎夏日和外出玩乐的理想之选。


  • 显示颜色： 中橄榄绿/黑
  • 款式： DC3996-222

Nike Sportswear Heritage86

¥169

迷彩风范，出街佳选

戴上 Nike Sportswear Heritage86 迷彩运动帽，彰显低调风范。经典版型适合四季佩戴，是你应对炎炎夏日和外出玩乐的理想之选。

Heritage86 造型

六片式拼接设计采用轻薄利落帽冠和弧形帽檐，搭配可调式固定带设计。

夏日佳选

棉料结构，非凡舒适。

产品细节

  • 显示颜色： 中橄榄绿/黑
  • 款式： DC3996-222

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。