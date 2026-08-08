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Nike Sportswear Heritage86 Futura
水洗运动帽
¥169
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此配色当前无货
Nike Sportswear Heritage86 Futura 水洗运动帽采用柔软斜纹面料，结合 6 片式拼接和背面可调节设计，塑就经典舒适感受和个性化贴合效果。
- 显示颜色： 石榴红/石榴红/白色
- 款式： 913011-690
Nike Sportswear Heritage86 Futura
¥169
水洗斜纹，经典设计
Nike Sportswear Heritage86 Futura 水洗运动帽采用柔软斜纹面料，结合 6 片式拼接和背面可调节设计，塑就经典舒适感受和个性化贴合效果。
其他细节
- 斜纹面料，柔软舒适
- 刺绣孔眼，提升透气效果
- 背面可调式滑扣设计，打造专属贴合感受
产品细节
- 手洗
- 显示颜色： 石榴红/石榴红/白色
- 款式： 913011-690
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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