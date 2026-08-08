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Nike Sportswear Heritage86 Futura 水洗运动帽 - 石榴红/石榴红/白色

Nike Sportswear Heritage86 Futura

水洗运动帽

¥169
石榴红/石榴红/白色
草皮橙/白色
拂晓深紫/白色

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Nike Sportswear Heritage86 Futura 水洗运动帽采用柔软斜纹面料，结合 6 片式拼接和背面可调节设计，塑就经典舒适感受和个性化贴合效果。


  • 显示颜色： 石榴红/石榴红/白色
  • 款式： 913011-690

Nike Sportswear Heritage86 Futura

¥169

水洗斜纹，经典设计

Nike Sportswear Heritage86 Futura 水洗运动帽采用柔软斜纹面料，结合 6 片式拼接和背面可调节设计，塑就经典舒适感受和个性化贴合效果。

其他细节

  • 斜纹面料，柔软舒适
  • 刺绣孔眼，提升透气效果
  • 背面可调式滑扣设计，打造专属贴合感受

产品细节

  • 手洗
  • 显示颜色： 石榴红/石榴红/白色
  • 款式： 913011-690

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