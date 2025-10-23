Nike Sportswear Icon
大童加绒圆领运动衫
35% 折让
Nike Sportswear Icon 大童加绒圆领运动衫延续经典版型，彰显 Nike 魅力。加绒针织面料，表面触感顺滑，内里温暖舒适。该运动衫柔软舒适且略带结构感，是室内或户外穿搭的理想之选。
- 显示颜色： 队红
- 款式： HV1746-677
其他细节
- Nike Icon Fleece 系列采用超宽松版型，专为不同身形和身高的儿童匠心设计
- 衣领、袖口和下摆采用罗纹设计，有助稳固衣身
产品细节
- 面料：80% 棉/20% 聚酯纤维。罗纹拼接：98% 棉/2% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
